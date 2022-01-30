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Немков верит в победу Федора Емельяненко в реванше против Бейдера: «Будет мощный бой»

Чемпион Bellator Немков верит в победу Федора Емельяненко в реванше против Бейдера
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Instagram

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков высказался о возможном реванше между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

«Время покажет. Будет мощный бой, конечно же. Если Федор выйдет на бой [против Бейдера] в такой же форме, как и в поединке с Тимоти Джонсоном, то он у многих выиграет», — сказал Немков «СЭ».

В главном событии турнира Bellator 273, который проходил 30 января в Финиксе, Бейдер единогласным решением судей выиграл у ученика Федора Емельяненко Валентина

Молдавского.

В январе 2019 года Емельяненко провел бой против Бейдера. В том противостоянии легендарный российский тяжеловес уступил американцу нокаутом в первом раунде.

Вадим Немков
Федор Емельяненко
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