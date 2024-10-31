Шлеменко и Токов получили контракты на бой от RCC

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолия Токов получили контракты на предстоящий очный бой. Об этом заявил глава промоушена RCC Николай Клименко.

Поединок между россиянами должен стать главным событием турнира RCC 21, который пройдет 14 декабря в Екатеринбурге.

«Мы выслали контракты обоим бойцам. В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится. Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года — идеальное время и место», — сказал Клименко.

Предыдущий поединок между Токовым и Шлеменко состоялся в 2018 году на турнире Bellator 208. Тогда победу единогласным решением судей одержал Токов.

На счету 40-летнего Шлеменко 66 побед в смешанных единоборствах, 15 поражений и 1 ничья. Статистика 34-летнего Токова — 31 победа и 3 поражения.