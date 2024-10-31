Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 12:47

Шлеменко и Токов получили контракты на бой от RCC

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолия Токов получили контракты на предстоящий очный бой. Об этом заявил глава промоушена RCC Николай Клименко.

Поединок между россиянами должен стать главным событием турнира RCC 21, который пройдет 14 декабря в Екатеринбурге.

«Мы выслали контракты обоим бойцам. В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится. Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года — идеальное время и место», — сказал Клименко.

Предыдущий поединок между Токовым и Шлеменко состоялся в 2018 году на турнире Bellator 208. Тогда победу единогласным решением судей одержал Токов.

На счету 40-летнего Шлеменко 66 побед в смешанных единоборствах, 15 поражений и 1 ничья. Статистика 34-летнего Токова — 31 победа и 3 поражения.

Источник: RCC
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вартанян: «В этом году драться не планирую. По UFC продвижений нет»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости