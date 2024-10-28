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Сегодня, 20:10

Штырков планирует выступить на турнире RCC в декабре

Руслан Минаев
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Боец RCC Иван Штырков хочет выступить на турнире RCC 21, который пройдет в декабре.

«Все отлично. Прошла неделя. Травм нет. Только мое прооперированное колено ругается, но это постоянно. Делаю все процедуры, чтобы его омолодить. Есть большое желание и вероятность моего участия на декабрьском турнире RCC. Может это будет Fair Fight Extreme. Хочу отточить ударную технику. Есть два варианта: чисто кикбоксинг или с локтями, как делают для бойцов ММА», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

18 октября Штырков нокаутировал Хадиса Ибрагимова в бою по правилам ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
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