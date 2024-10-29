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Сегодня, 12:42

На чемпионате мира по ММА в Ханты-Мансийске примут участие спортсмены из более чем 30 стран

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На чемпионате мира по смешанным единоборствам, который пройдет в Ханты-Мансийске, примут участие спортсмены из более чем 30 стран.

Уже подтвердили свое участие следующие страны: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Грузия, Доминикана, Египет, Индия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Франция, Эквадор, Южный Судан, Япония.

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября.

Источник: Сайт союза смешанных единоборств ММА России
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