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Сегодня, 17:40

Василевский готов дать реванш Ковалеву на турнире в Нижнем Новгороде

Руслан Минаев
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Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский готов провести бой с Владиславом Ковалевым на турнире в Нижнем Новгороде.

«Влад Ковалев ведет себя предсказуемо, очень как-то умно, а на Ural FC мы подписали контракт о реванше в Нижнем Новгороде. Он пытается отмечать бой, как обычно. Конечно, пока рано говорить о настрое, но такому треш-току я внимания не уделяю», — сказал Василевский корреспонденту Vprognoze.ru.

1 марта в боксерском поединке в перчатках для ММА Василевский победил Ковалева решением большинства судей в главном бою турнира Ural FC 6 в Москве.

Источник: Vprognoze.ru
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