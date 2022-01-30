Сборная России впервые в истории чемпионатов мира по ММА проиграла общий зачет среди взрослых

Серия прервалась на чемпионате мира IMMAF-2021, проходившем с 24 по 29 января 2022 года в Абу-Даби. До этого сборная России побеждала шесть лет подряд.

Сборная Бахрейна заняла первое место в общем зачете среди взрослых, на их счету шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Стоит отметить, что три золотые, одну серебряную и четыре бронзовых медалей в копилку Бахрейна принесли дагестанцы, которые выступают за эту страну.

В категории до 70 кг победил Курбан Идрисов, до 77 кг Рамазан Гитинов, до 120 кг Расул Магомедов. Главным тренером сборной Бахрейна по ММА является воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова, чемпион лиги BRAVE CF до 75 кг. Эльдар Эльдаров.

Бойцы из России завоевали 5 золотых и 4 серебряные медали. Золотые медали сборной России принесли: Бектур Женишбек Уулу, Шахбан Гапизов, Джамал Меджидов, Ольга Лагодная и Шамсутдин Махмудов.