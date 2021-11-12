Минаков: «Сейчас не Макгрегор нужен Яну, а наоборот»

Российский боец Bellator Виталий Минаков отреагировал на информацию о возможном поединке между Петром Яном и Конором Макгрегором.

«В своём сообщении Макгрегор уже пытается затянуть Яна на свою территорию, в Ирландию. Это говорит о том, что Конор не уверен в себе. В данной ситуации не Макгрегор нужен Яну, а наоборот. Пётр — чемпион, пусть и временный, а Конор скатывается с каждым боем. Безусловно, к фигуре Макгрегора большое внимание, он делает людей популярнее. Моё мнение такое, что на данный момент Яну нужно сконцентрироваться на том, чтобы вернуть титул, который сейчас у Стерлинга, а потом драться с Конором.



Их противостояние в потенциале очень интересно. То, что между ними полулёгкий вес — никаких проблем. Да и как практика показывает, сейчас у нас бои делают даже между алкоголиками. Такая разница, наоборот, вызывает большой интерес у публики, они оба достаточно харизматичные личности. У Петра есть всё, чтобы стать более популярным, чем Макгрегор. Ян никому спуску не даст, за словом в карман не полезет. Помимо всего этого, он показывает реально яркие, качественные и зрелищные поединки. Призовые за этот бой у Яна будут больше, чем за всю карьеру, это точно. Да и мне кажется, что Петру интересен этот бой именно с этой стороны. Большие деньги в маленьких весах не водятся», — цитирует «Чемпионат» Минакова.

Ранее Макгрегор выразил сомнения в боксерских навыках Яна, в ответ на это россиянин заявил, что готов провести бой с ирландцем.