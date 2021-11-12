«Не буду опускаться и переходить на личности». Хабиб ответил Фергюсону

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на резкое сообщение американского бойца Тони Фергсона.

«За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни одного раунда в UFC. C 2015 года ты лишь раз победил бойца из топ-15. Тони, картина ясна. Не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Просто оперирую фактами», — написал Хабиб в Twitter.

For the last three years Tony Ferguson you never won a single round in the @ufc some of the rounds you lost 10:8. Since 2015 you won only one fighter from top 15.

Tony, it's a clear picture here, I'm not gonna go low and personal, not gonna insult you. It's just a facts. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) November 12, 2021

Бойцы стали обмениваться резкими сообщениями в соцсетях после того, как американец Джастин Гэтжи единогласным решением судей победил соотечественника Майкла Чендлер на турнире UFC 268.

Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались пять раз. Всего за карьеру Фергюсон провел 31 бой, из которого выиграл 25. В последних трех поединках он потерпел поражения.