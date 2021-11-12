«Не буду опускаться и переходить на личности». Хабиб ответил Фергюсону
17:14
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на резкое сообщение американского бойца Тони Фергсона.
«За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни одного раунда в UFC. C 2015 года ты лишь раз победил бойца из топ-15. Тони, картина ясна. Не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Просто оперирую фактами», — написал Хабиб в Twitter.
Бойцы стали обмениваться резкими сообщениями в соцсетях после того, как американец Джастин Гэтжи единогласным решением судей победил соотечественника Майкла Чендлер на турнире UFC 268.
Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались пять раз. Всего за карьеру Фергюсон провел 31 бой, из которого выиграл 25. В последних трех поединках он потерпел поражения.
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