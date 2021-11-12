Милонов: «Если Макгрегор не сыкло, то он примет вызов Петра Яна»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке между российским бойцом Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, что Петр сделал абсолютно правильно, отреагировав на заявление Макгрегора. Такое нельзя пропускать мимо себя, всегда нужно реагировать. Если Конор не сыкло, то он примет вызов Петра, и бой будет. Надеюсь, что так и произойдет. Очень хотелось бы посмотреть на это зрелище. Если бой все-таки состоится, то я буду поддерживать Макгрегора! У нас, питерцев, с ирландцами одна кровь, мы викинги. Мне нравится харизма Конора, он гениальный человек», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 12 ноября, 28-летний Ян заявил о готовности провести бой с Макгрегором, который до этого выразил мнение, что может разбить защиту россиянина в поединке.

30 октября Петр Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения. Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.