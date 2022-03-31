Менеджер Петра Яна признался, что устал от перепалок в соцсетях с Алджамейном Стерлингом

Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов признался, что устал вступать в перепалки в Twitter с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я должен быть вовлечен, потому что я должен переводить все, что Алджо (Алджамейн Стерлинг) говорит Петру, и переводить то, что Петр говорит в ответ, — сказал Абдрахманов в интервью Sportskeeda MMA. — Честно говоря, я сам устал от этого. Я не могу дождаться, когда эта история закончится, потому что прошло больше года, и я должен быть вовлечен. Я не хочу быть вовлеченным, но приходится. Так что я не могу дождаться, когда эта история закончится».

Ян и Стерлинг сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

В их первом бою, который состоялся в марте прошлого года, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.