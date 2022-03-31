Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:25

Стерлинг поблагодарил рефери и врача за спасение его жизни после пропущенного удара от Петра Яна

Стерлинг прокомментировал действия рефери после пропущенного удара от Петра Яна
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алджамейн Стерлинг.
Фото Соцсети

Американский боец Алджамейн Стерлинг поблагодарил рефери и врача за спасение его жизни во время его первого поединка с россиянином Петром Яном.

«К счастью, рефери и врач спасли меня от самого себя, потому что, если бы они дали мне пять минут на восстановление, я бы продолжил бой, — сказал Стерлинг в интервью The MMA Hour. — К счастью, они остановили бой. Все могло завершиться хуже в случае продолжения поединка в таком состоянии после запрещенного удара коленом в голову. Люди могут говорить все что хотят, но я не сдавался и не избегал боя. Судья спас меня от самого себя, и я очень благодарен ему за это».

В их первом бою, который состоялся в марте прошлого года, в четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Россиянина дисквалифицировали и победу присудили Стерлингу.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
6
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Петра Яна признался, что устал от перепалок в соцсетях с Алджамейном Стерлингом

Мариф Пираев может подраться с Нариманом Аббасовым на AMC Fight Nights в мае
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости