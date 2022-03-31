Стерлинг поблагодарил рефери и врача за спасение его жизни после пропущенного удара от Петра Яна

Американский боец Алджамейн Стерлинг поблагодарил рефери и врача за спасение его жизни во время его первого поединка с россиянином Петром Яном.

«К счастью, рефери и врач спасли меня от самого себя, потому что, если бы они дали мне пять минут на восстановление, я бы продолжил бой, — сказал Стерлинг в интервью The MMA Hour. — К счастью, они остановили бой. Все могло завершиться хуже в случае продолжения поединка в таком состоянии после запрещенного удара коленом в голову. Люди могут говорить все что хотят, но я не сдавался и не избегал боя. Судья спас меня от самого себя, и я очень благодарен ему за это».

В их первом бою, который состоялся в марте прошлого года, в четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Россиянина дисквалифицировали и победу присудили Стерлингу.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).