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Сегодня, 11:55

AMC Fight Nights анонсировала бой Ковалев — Сантос на 6 мая

Полусредневесы Ковалев и Сантос проведут бой на AMC Fight Nights 111 6 мая
Давид Хачатрян
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Полусредневесы Геннадий Ковалев (18-8) и Марсио Сантос (17-7) проведут бой на AMC Fight Nights 111 во Владивостоке на «Фетисов Арене» 6 мая. Турнир пройдет совместно с приморским промоушеном UFP и движением «Приморье за спорт».

Ковалев проиграл предыдущий поединок Вячеславу Бабкину 7 мая 2021 года на AMC Fight Nights 101. Ковалев уступил техническим нокаутом во втором раунде.

Сантос в прошлый раз проиграл Михаилу Аллахвердяну 23 февраля на AMC Fight Nights 109. Бразилец уступил единогласным решением судей.

ММА
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