Полусредневесы Геннадий Ковалев (18-8) и Марсио Сантос (17-7) проведут бой на AMC Fight Nights 111 во Владивостоке на «Фетисов Арене» 6 мая. Турнир пройдет совместно с приморским промоушеном UFP и движением «Приморье за спорт».

Ковалев проиграл предыдущий поединок Вячеславу Бабкину 7 мая 2021 года на AMC Fight Nights 101. Ковалев уступил техническим нокаутом во втором раунде.

Сантос в прошлый раз проиграл Михаилу Аллахвердяну 23 февраля на AMC Fight Nights 109. Бразилец уступил единогласным решением судей.