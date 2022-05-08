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«Конор, давай биться в полусреднем весе!» Чендлер бросил вызов Макгрегору

Чендлер бросил вызов Макгрегору после победы над Фергюсоном на турнире UFC 274
Карен Саркисян
Корреспондент
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Американец Майкл Чендлер после победы над своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.

«Макгрегор, тебе нужно вернуться и биться с кем-то. Я — самый зрелищный легковес на планете, но я поднимаю ставки. Я хочу, чтобы ты был максимально большим, максимально опасным, и в максимально лучшей форме. Конор, давай биться в полусреднем весе! Летом, осенью, зимой — когда тебе угодно!» — сказал Чендлер после поединка.

36-летний Чендлер нокаутировал 38-летнего Фергюсона фронт-киком во втором раунде.

33-летний Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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