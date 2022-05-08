«Конор, давай биться в полусреднем весе!» Чендлер бросил вызов Макгрегору

Чендлер бросил вызов Макгрегору после победы над Фергюсоном на турнире UFC 274

Американец Майкл Чендлер после победы над своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.

«Макгрегор, тебе нужно вернуться и биться с кем-то. Я — самый зрелищный легковес на планете, но я поднимаю ставки. Я хочу, чтобы ты был максимально большим, максимально опасным, и в максимально лучшей форме. Конор, давай биться в полусреднем весе! Летом, осенью, зимой — когда тебе угодно!» — сказал Чендлер после поединка.

36-летний Чендлер нокаутировал 38-летнего Фергюсона фронт-киком во втором раунде.

33-летний Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.