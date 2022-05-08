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Сегодня, 08:52

Фергюсон доставлен в больницу после поединка с Чендлером

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон и Майкл Чендлер.
Фото UFC

Американский боец Тони Фергюсон доставлен в больницу после нокаута от Майкла Чендлера на UFC 274.

«Спортсмен не сможет сегодня общаться с прессой. Дана Уайт говорит, что никаких новостей о нем пока нет», — написал обозреватель MMA Fighting Шахин Аль-Шатти в Twitter.

Поединок в легком весе завершился победой Чендлера нокаутом фронт-киком в начале второго раунда.

На счету 36-летнего Чендлера 23 победы и 7 поражений, у 38-летнего Фергюсона 26 побед и 7 поражений.

Источник: https://twitter.com/shaunalshatti/status/1523174593485148160?s=20&t=QA9H11GZ8G4hnUyG7lY9aQ
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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