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Сегодня, 08:41

Адесанья и Каннонье подерутся 2 июля на UFC 276

Анна Горшкова
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет поединок против Джареда Каннонье 2 июля на UFC 276.

Представители UFC объявили об этом во время трансляции UFC 274, который прошел в ночь на 8 апреля.

UFC 276 пройдет 2 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

Каннонье идет на серии побед из 2 боев. В последнем поединке он одолел Дерека Брансона нокаутом во втором раунде. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей у Роберта Уиттакера.

Исраэль Адесанья
UFC
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