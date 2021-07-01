Майкл Биспинг: «Чимаев — крупный полусредневес, но немного мал для средневеса»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Хамзат Чимаев не обладает нужными антропометрическими данными, чтобы драться в среднем весе против Люка Рокхолда.
«В противостоянии Хамзат Чимаев — Люк Рокхолд в любом случае нет смысла, — цитирует Биспинга Sportskeeda. — Посмотрел бы я этот бой? Да. Но был ли бы он интересным? Хамзат уже дрался в среднем и полусреднем весах, и ему следует оставаться в 77 кг. Я считаю, что он крупный полусредневес, но немного мал для средневеса».
?Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Рокхольд летом 2019-го проиграл нокаутом Яну Блаховичу.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-michael-bisping-names-ideal-weight-class-ufc-star-khamzat-chimaev-compete
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