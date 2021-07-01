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Майкл Биспинг: «Чимаев — крупный полусредневес, но немного мал для средневеса»

17:56
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что Хамзат Чимаев не обладает нужными антропометрическими данными, чтобы драться в среднем весе против Люка Рокхолда. 

«В противостоянии Хамзат Чимаев  Люк Рокхолд в любом случае нет смысла, цитирует Биспинга Sportskeeda.Посмотрел бы я этот бой? Да. Но был ли бы он интересным? Хамзат уже дрался в среднем и полусреднем весах, и ему следует оставаться в 77 кг. Я считаю, что он крупный полусредневес, но немного мал для средневеса».

?Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Рокхольд летом 2019-го проиграл нокаутом Яну Блаховичу.

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/news-michael-bisping-names-ideal-weight-class-ufc-star-khamzat-chimaev-compete

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