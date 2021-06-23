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Хамзат Чимаев отклонил бой с Люком Рокхольдом

23:11
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Боец полусреднего и среднего весов UFC Хамзат Чимаев отклонил бой с бывшим чемпионом организации Люком Рокхольдом. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

«Люк Рокхольд сказал мне, что ему предложили главное событие вечера против Хамзата Чимаева на 28 августа, — написал Хельвани в твиттере. — Люк говорит, что он сам принял предложение, но потом узнал, что Хамзат отклонил, потому что хочет остаться в 170 фунтах.

Люк также согласился подраться с Чимаевым в трех раундах на 7 августа: «При всем к нему уважении, я думал, он готов драться с кем-угодно». Также Люк добавил, что хочет подраться до конца лета в среднем весе.

Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Рокхольд летом 2019-го проиграл нокаутом Яну Блаховичу.

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