Хамзат Чимаев отклонил бой с Люком Рокхольдом

Боец полусреднего и среднего весов UFC Хамзат Чимаев отклонил бой с бывшим чемпионом организации Люком Рокхольдом. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

« Люк Рокхольд сказал мне, что ему предложили главное событие вечера против Хамзата Чимаева на 28 августа, — написал Хельвани в твиттере. — Люк говорит, что он сам принял предложение, но потом узнал, что Хамзат отклонил, потому что хочет остаться в 170 фунтах.

Люк также согласился подраться с Чимаевым в трех раундах на 7 августа: «При всем к нему уважении, я думал, он готов драться с кем-угодно». Также Люк добавил, что хочет подраться до конца лета в среднем весе.