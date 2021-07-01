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Персидский Дагестанец бросил вызов Петру Яну. Экс-чемпион UFC ему ответил

17:44
Петр Ян. Фото Twitter
Петр Ян. Фото Twitter
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Иранец Мохаммед Хейбати (ака Персидский Дагестанец) после главного боя первого турнира Hardcore MMA между Марифом Пираевым и Никитой Солониным зашел в клетку и бросил вызов экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, который сидел в жюри. Между ними состоялся такой диалог.

Хейбати: Петр Ян, когда я буду в UFC, 100 процентов в 66 кг хочу с тобой драться.

Ян: Я в 61 кг.

Хейбати: Своим друзьям скажи — в воцапе позвони меня (видимо, имел в виду, чтобы они ему позвонили. — Прим. «СЭ»).

Ян: Послушай, послушай. Когда собака лижет свои яйца — лев наблюдает (смех в зале).

Хейбати: Послушай меня! Скажи своим друзьям. Я буду в Tiger Muay Thai, буду там тренироваться, там будем с тобой разговаривать.

Ян: Если ты мужчина, ты бы так говорил, когда будешь там, а сейчас... А сейчас ты на костылях, пожалуйста.

Хейбати: Я — мужчина, я с тобой поговорю.

Ян: Иди лижи яйца.

Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA). В главном бою первого турнира лиги Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде.

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Илья Андреев все материалы автора

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