Персидский Дагестанец бросил вызов Петру Яну. Экс-чемпион UFC ему ответил
Иранец Мохаммед Хейбати (ака Персидский Дагестанец) после главного боя первого турнира Hardcore MMA между Марифом Пираевым и Никитой Солониным зашел в клетку и бросил вызов экс-чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, который сидел в жюри. Между ними состоялся такой диалог.
Хейбати: Петр Ян, когда я буду в UFC, 100 процентов в 66 кг хочу с тобой драться.
Ян: Я в 61 кг.
Хейбати: Своим друзьям скажи — в воцапе позвони меня (видимо, имел в виду, чтобы они ему позвонили. — Прим. «СЭ»).
Ян: Послушай, послушай. Когда собака лижет свои яйца — лев наблюдает (смех в зале).
Хейбати: Послушай меня! Скажи своим друзьям. Я буду в Tiger Muay Thai, буду там тренироваться, там будем с тобой разговаривать.
Ян: Если ты мужчина, ты бы так говорил, когда будешь там, а сейчас... А сейчас ты на костылях, пожалуйста.
Хейбати: Я — мужчина, я с тобой поговорю.
Ян: Иди лижи яйца.
Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA). В главном бою первого турнира лиги Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде.
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