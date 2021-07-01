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Сен-Пьер: «Усман сейчас лучший в рейтинге pound-for-pound. Морено — потрясающий»

22:23
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер проанализировал нынешний ростер промоушена, назвав лучших бойцов по его мнению.

«Я считаю, что Камару Усман сейчас лучший в рейтинге pound-for-pound, — цитирует Сен-Пьера Bjpenn. — С точки зрения производительности, я думаю, что он сейчас один из лидеров — активный боец. Если говорить о том, кто самый великий, я думаю, что Брендон Морено потрясающий. То, как он победил Дейвисона Фигередо, было невероятно. Это было отличное выступление — настолько хорошее, насколько это возможно».

40-летний канадец завершил карьеру в 2017 году, после того как завоевал титул среднего веса, задушив в третьем раунде Майкла Биспинга на UFC 217.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/georges-st-pierre-names-his-choice-for-best-active-pound-for-pound-ufc-fighter/

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