Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон прокомментировал совместное фото с бойцом промоушена Польяной Вианой и ее заявление, что они только друзья.

«Я не собирался принимать бой с Леоном Скоттом (Эдвардсом — прим.) за мой обычный чек, тем более, на коротком уведомлении. Я занят, на мне по самые яйца сидят девушки, чтобы я вот так взял и вылез из одной кровати с Польяной Вианой и пошел работать за обычный чек? Что у нас Вианой? Я не утверждаю, что являюсь ее бойфрендом, но зачем все эти статусы и обозначения?

Почему двое взрослых людей не могут хорошо провести время несколько дней, позависать друг с другом? Мне нужно было поработать над моим спальным кардио — вот и все. Ничего кроме уважения Польяне, она классная девчонка, очень красивая девчонка. Я знаю, что некоторые мужики предлагали ей по $ 1 млн за время вместе. Поэтому, если вы хотите, чтобы я вот так просто взял и вылез из одной кровати с Польяной Вианой — платите мне $ 1 млн", — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Неделю назад в сети появилось совместное фото Ковингтона и Вианы. Девушка позже написала в твиттере, что они с Колби только друзья, и у нее уже есть молодой человек.

Виана (12-4) — боец соломенного веса UFC. В данный момент она идетна серии из двух побед подряд армбаром (над Мэллори Мартин и Эмили Уайтмайр). Широкая публика узнала Виану в 2019-м году, когда она обезоружила напавшего на него грабителя, а затем избила его и сдала полиции.