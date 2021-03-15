Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Деррик Льюис: «Нам с Нганну нужен реванш»

11:31
Теги:

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе американец Деррик Льюис дал согласие на реванш с камерунцем Франсисом Нганну.

«Думаю, нам нужен реванш. Я начал спорить в социальных сетях, потому что люди говорили, будто бой Ган — Розенструйк не оказался хуже, чем мой поединок с Льюисом. Я такой: «Черт, ну хорошо. Вот дерьмо», — сказал Льюис в подкасте Джо Рогана.

В первом бою, который состоялся в июле 2018 года, Льюис победил Нганну единогласным решением судей. Поединок выдался одним из скучных в истории тяжелого дивизиона UFC.

В настоящее время Льюис занимает второе место в рейтинге тяжеловесов. Нганну, тем временем, в ночь на 28 марта в главном событии UFC 260 должен сразиться за титул с чемпионом Стипе Миочичем.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир