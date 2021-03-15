Ковингтон: «Если бы отец Вандербоя был настоящим мужчиной, он отдал бы его в борьбу, а не карате»

Бывший чемпион временный чемпион UFC Колби Ковингтон рассказал о своих планах, а также поделился мнением о бойцах полусреднего веса.

«У нас есть незаконченное дело с Марти Фейкньюсмэном. Когда UFC позвонили мне, я так и сказал, что хочу этот бой. Но они начали верещать, что: «О, нет, мы хотим сделать бой Камару против Хорхе в сентябре» и прочую чушь. Марти называет себя нигерийским кошмаром, но что-то я не помню, чтобы в Техасе был город под названием «Нигерия».

Выступление Леона Скотта в субботу? Я смотрел какие-то старые его нарезки, парень — абсолютный мешок. Его не должно быть в рейтингах, его исключали из-за неактивности, но потом ради боя со Спутником (Колби так называет Чимаева. — Прим. «СЭ») его туда вернули, а зря. Он неактивный мешок, и его не должно быть в рейтингах. Я не смотрел его субботний бой, вы издеваетесь надо мной? Мы с моим спонсором, букмекерской компанией «Bookie» даже не делали промо к этому турниру и не давали коэффициенты. Никому такой турнир не интересен. Что касается Уличного Иуды, то он избегает боя со мной, он знает, что я его папочка и в этом году буду праздновать День Отца.

Но мне бы еще хотелось поговорить о Вандеборе. Это 40-летний мужик, которому нравится называть себя мальчиком. Я понимаю, что сегодня каждый может называть себя как угодно, но камон — тебе 40 лет. Он ездит в этом фургоне с детьми, которых учит карате, читает комиксы и смотрит мультики… Если бы его отец был настоящим мужчиной, он отдал бы его в борьбу, а не карате. Дилберт? Это сбитый летчик-легковес. Ему нужно вернуться в легкий вес и побить парочку мешков. Полусредний — мой дивизион. Ни при каких раскладах не будет такого, что я не подерусь до конца года. Но если мне дают мой стандартный чек, то я хочу драться с полным лагерем, потому при полном лагере я четко знаю, как вывести себя на пик. Если они хотят меня на коротком, то пусть платят экстра-бонус», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Колби Ковингтон провел последний бой в сентябре 2020-го, победив техническим нокаутом Тайрона Вудли.