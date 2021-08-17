Колби Ковингтон: «Не буду колоть вакцину. Я здоровее любого доктора, который указывает, что мне делать»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон наотрез отказывается вакцинироваться от ковида.

«Все эти сторонники вакцины пытаются навязать мне, что я должен делать для того чтобы быть здоровым. Вы издеваетесь? — возмущается Ковингтон на подкасте The First. — Я один из самых здоровых и тренированных атлетов в истории UFC. Мое кардио — лучшее во всей Америке, моя рабочая этика — на другом уровне. Если кто-то и здоров, то это я. Меня нужно называть доктором, а не доктора Фаучи (известного вирусолога — прим.). Это парень — марионетка и посмешище. Не ему учить меня, он точно не здоровее, чем я.

Это вакцина даже не одобрена FDA, мы не знаем ее побочные эффекты. Наше поколение — лабораторные крысы, они хотят использовать нас в качестве подопытных кроликов. И зачем прививать атлетов? Кто-нибудь слышал хоть об одном атлете, умершем от ковида? Мы самые здоровые люди на планете, а они хотят обязать всех атлетов колоть вакцину. Это подло и позорно, что они хотят заставить профессиональных спортсменов колоться этим».