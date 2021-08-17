Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что не осуждает Александра Емельяненко за бой против блогера Артема Тарасова.

«Емельяненко ни в коем случае нельзя осуждать за бой с Артемом Тарасовым, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Ему нужно жить, зарабатывать и кормить семью. А если он не будет драться, будет бомжевать. Представьте, человек, который когда-то выступал за границей, сейчас лежит где-то бомжом и допивает последнюю бутылку...Он правильно делает. Ему ничего больше не остается и приходится где-то драться. Тем более там платят немалые деньги. Конечно, не наши гонорары, но для него сейчас 10 миллионов рублей за бой с блогером Артемом Тарасовым — почему бы и нет? Вышел, покривлялся, заработал, десятку в карман положил и бухай себе дальше — что нет то?».

Александр Емельяненко проведет следующий поединок с блогером и самбистом Артемом Тарасовым. Ожидается, что они сразятся в сентябре в организации «Наше Дело».