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Хабиб откроет школу единоборств в Абу-Даби, Москве и других российских городах

12:28
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о планах открыть школу единоборств по всему миру.

«Уже у меня есть школа, но она в родном Дагестане. Самая большая школа откроется в Абу-Даби, площадь которой будет 3000 квадратных метров. Конечно, и в Москве собираюсь открыть школу, и в Казани, Краснодаре и остальных городах», — заявил Хабиб на пресс-конференции Gorilla в Москве.

«Буду ли я тренировать? Там будут тренировать наши тренера. У меня, наверное, не получится. Я могу гораздо больше, чем заниматься тренерской деятельностью».

Хабиб завершил карьеру в октябре прошлого года в Абу-Даби, победив американца Джастина Гэтжи во втором раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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