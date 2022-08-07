Джон Джонс ответил людям, раскритиковавшим его за переход в тяжелый вес

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил, что сейчас он не проводит тренировочный лагерь, а набирает массу.

«Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я уверен, что Дана Уайт в одном из недавних интервью заявил, что, мол, Джон готов драться и мы просто ждем Стипе и Франсиса, — написал Джонс в Twitter. — Сейчас я сосредоточен на том, что могу контролировать, а именно над набором массы».

Один из пользователей Twitter обратился к Джонсу с вопросом: «Мы ждали целую вечность. Сколько еще ждать?», на что «Кости» ответил: «Ходят слухи о ноябре, но, честно говоря, точно сказать не могу. Слышал, что Франсис может вернуться. Этот вариант рассматривается».

Также Джонс отреагировал на замечания людей, которые назвали его «медлительным» на видео тренировки, которое он ранее опубликовал в соцсетях.

«Обращаюсь ко всем, кто сказал, что на видео я выглядел слишком медленным, — написал Джонс. — Я ценю дополнительную мотивацию, которую вы мне даете. Я буду стараться изо всех сил. Не могу дождаться, когда вы увидите меня в боевой форме. У всего есть свой процесс.

Лично я не чувствую себя медленным. Я не прохожу лагерь, а набираю массу. Как бы то ни было, мне нравятся люди, которые обсуждают новую версию меня. Это работает в мою пользу".

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.