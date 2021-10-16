Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что общий бюджет боя-реванша между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым составляет 1 миллион долларов.

«На гонорары уходит половина. Остальное — это реклама, технические расходы, организация, люди, перелеты, гостиницы. Вы же сами понимаете, что Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше», — сказал Гаджиев в беседе с журналистами после церемонии взвешивания AMC Fight Nights 105.

Минеев и Исмаилов сразятся в главном событии турнира AMC Fight Nights 105, который пройдет 16 октября в Сочи на Red-арене. Их первый бой, который состоялся в октябре 2018 года в Москве, завершился вничью.