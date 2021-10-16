Гусейнов не сделал вес перед боем со Шлеменко. Он заплатит штраф
12:08
Российский боец ММА Артур Гусейнов не сделал вес перед боем с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.
Вес Шлеменко составил 84,2 кг. Гусейнов показал на весах — 85,6 кг, тем самым показав перевес в 1,4 кг.
Артуру придется отдать проценты от гонорара сопернику и начать бой с желтой карточкой.
Гусейнов и Шлеменко возглавят турнир EFC 42, который состоится 17 в Сочи на Red-арене.
На счету Гусейнова 25 побед и 10 поражений. У Шлеменко — 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.
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