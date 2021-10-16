Вечером 15 октября в Сочи прошла битва взглядов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед их поединком на турнире AMC Fight Nights 104.

Поединок станет вторым для бойцов. Три года назад, 19 октября 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Посмотреть главный бой турнира AMC Fight Nights 104 Минеев — Исмаилов можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало турнира запланировано на 18.00, старт основного карда ожидается в 21.00.