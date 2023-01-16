Камил Гаджиев готов встретиться с Дураевым и разрешить недопонимание

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил Альберту Дураеву (15-4), которого зацепили слова Гаджиева о том, что он не стоит 100 тысяч долларов. Об этом Гаджиев сказал в интервью «СЭ».

— Мой коллега Ярослав Степанов находится сейчас в Штатах, где он, кстати, записал интервью с Альбертом Дураевым. Дураева, как оказалось, задели ваши слова о том, что он не стоит гонорара 100 тысяч долларов. Он уверен, что с вами должна состояться встреча. Есть ли необходимость в этой встрече?

— Если Альберт считает, что встреча нужна, то давай встретимся. Если ты спрашиваешь, есть ли тема для встречи, то ее, конечно же, нет. Потому что всем и так понятно, что я имел в виду, когда говорил, что он не стоит 100 тысяч долларов. Но если он это воспринимает слишком лично и для него важно встретиться, тогда встретимся.

— То, что произошло между вами, можно ли расценивать как заочный мини-конфликт?

— При желании, наверное, можно сделать конфликт, раскачать. В моих высказываниях, наверное, предпосылок конфликта не было. Альберт так увидел. Я посмотрел видео [с Дураевым], ничего такого прямо сверхъестественного он не говорит, в конфликт не переводит. Говорит, что будет встреча. Вообще в целом из-за этого конфликты — это смех. По факту.

Сейчас в сторону отойдем. Просто мы кавказские люди, у нас на самом деле обостренное отношение к некоторым вещам. И у нас конфликты возникают на ровном месте. Может ли здесь быть конфликт? Ну да, может. Если мы и дальше друг друга не будем слышать.

Если Месси соберется переходить в клуб «Аль-Наср» и попросит 300 миллионов, а хозяин «Аль-Насра» скажет: «Месси не стоит таких денег. Я заплачу ему 100 миллионов». Ты представляешь в индустрии футбола из-за этого конфликт? Конечно же, нет. И поэтому всем понятно... да, думаю, и Альберту тоже понятно на самом деле, потому что он такой... Я его давно помню, он от Волгограда выступал, по моему, в М-1. Он мне тогда казался чуть таким интеллектуалом. Не просто кавказским пареньком, который мало учился, много боролся, а таким более образованным. А более образованный человек точно должен понимать, что я имел в виду. Ну, посмотрим, при встрече выясним.

— Как я ожидаю, это будет дружеская встреча. В вашем понимании как эта встреча пройдет?

— Да нормально пройдет. И у меня, и у Альберта не первая и не последняя встреча, которая изначально, может быть, не очень дружелюбная. А там что будет, то будет. Посмотрим. Повторюсь, я считаю, что раздувать из-за этого конфликты — это глупость. Но всякое бывает.