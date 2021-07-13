Хабиб Нурмагомедов: «Я на одном уровне с Джонсом, Федором, Андерсоном Сильвой и Сен-Пьером»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил свое место в списке величайших бойцов ММА всех времен.

«Я считаю, что на момент победы над Гэтжи, я был первым номером PFP, — говорит Нурмагомедов в интервью ESPN. — Ни Камару Усман, ни Джон Джонс. Джон Джонс проводил равные, невыразительные бои против Овинса Сен-Прю, Тьяго Сантоса, Рейеса, этого... как его, забыл... Смита, Энтони Смита. Это были очень плохие выступления. А если добавить к этому истории с допингом, то... А теперь возьмем меня — я избивал людей в хлам.

Нурмагомедов подчеркнул, что не считает себе величайшим бойцом всех времен.

«Я просто ставлю себя на один уровень с Федором (Емельяненко), Джонсом, Андерсоном Сильвой, Жоржем Сен-Пьером, Деметриусом Джонсоном, Даниэлем Кормье. Я один из, не говорю, что я величайший. Я вознес свое имя на один уровень с ними», — заявил россиянин.

Хабиб провел последний поединок в карьере в октябре 2020-го, победив треугольником Джастина Гэтжи. Дагестанский боец ушел из спорта с рекордом 29-0 в ММА, 13-0 в UFC и тремя защитами титула в легком весе.