Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Майкле Чэндлере.

«Я считаю, что топы этого веса, которые находятся на пике — это Ислам (Махачев), Дастин (Порье), Чарльз (Оливейра) и Джастин Гэтжи. Чэндлер — даже не топ-5. Думаю, его уровень топ-7, топ-8», — отметил Хабиб в интервью ESPN.

15 мая Чэндлер проиграл Чарльзу Оливейре нокаутом в поединке за вакантный титул легкого веса UFC.