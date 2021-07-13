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Хабиб Нурмагомедов: «Чэндлер — даже не топ-5. Его уровень топ-8»

13 июля 2021, 22:47
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Майкле Чэндлере.

«Я считаю, что топы этого веса, которые находятся на пике — это Ислам (Махачев), Дастин (Порье), Чарльз (Оливейра) и Джастин Гэтжи. Чэндлер — даже не топ-5. Думаю, его уровень топ-7, топ-8», — отметил Хабиб в интервью ESPN.

15 мая Чэндлер проиграл Чарльзу Оливейре нокаутом в поединке за вакантный титул легкого веса UFC.

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Никита Горшенин все материалы автора

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