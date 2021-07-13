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Хабиб Нурмагомедов: «Ислам Махачев может финишировать Порье и избить Оливейру»

13 июля 2021, 23:34
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Ислама Махачева против других топ-бойцов дивизиона.

«Ислам на шажок впереди всех этих ребят, — заявил Нурмагомедов в интервью ESPN. — Я искренне верю, что он может финишировать Дастина Порье. Может быть, Дастин расстроится, но... Я искренне верю, что он может финишировать его. И он может избить Чарльза Оливейру.

Я не уверен, что Чарльз сможет с ним играть в эту игру с БЖЖ-гардом и прочее. Все, что нам нужно — это время. И чтобы никаких происшествий. Ислам полностью сбалансированный боец ММА, и он может побить всех этих ребят».

17 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.

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Никита Горшенин все материалы автора

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