Хабиб Нурмагомедов: «Ислам Махачев может финишировать Порье и избить Оливейру»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Ислама Махачева против других топ-бойцов дивизиона.

«Ислам на шажок впереди всех этих ребят, — заявил Нурмагомедов в интервью ESPN. — Я искренне верю, что он может финишировать Дастина Порье. Может быть, Дастин расстроится, но... Я искренне верю, что он может финишировать его. И он может избить Чарльза Оливейру.



Я не уверен, что Чарльз сможет с ним играть в эту игру с БЖЖ-гардом и прочее. Все, что нам нужно — это время. И чтобы никаких происшествий. Ислам полностью сбалансированный боец ММА, и он может побить всех этих ребят».

17 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.