Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном начале футбольной карьеры

Российский бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой возможный дебют в футболе.

Ранее президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб второго дивизиона выступил с предложением подписать с 32-летним Нурмагомедовым.

— Говорят, что ты скоро футбольную карьеру начнешь и уже общался об этом с Шамилем Лахияловым...

— Да, не... Мне куда? Я, как якорь буду в команде. Пока что не готов. Только драться, если надо, — сказал Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

(Севастиан Терлецкий)