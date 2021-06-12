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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном начале футбольной карьеры

21:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой возможный дебют в футболе.

Ранее президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб второго дивизиона выступил с предложением подписать с 32-летним Нурмагомедовым.

— Говорят, что ты скоро футбольную карьеру начнешь и уже общался об этом с Шамилем Лахияловым...

— Да, не... Мне куда? Я, как якорь буду в команде. Пока что не готов. Только драться, если надо, — сказал Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

(Севастиан Терлецкий)

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