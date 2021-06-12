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Александр Волков — о фото с флагом России: «Кормит меня мой труд, а не Америка»

21:59
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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В День России тяжеловес UFC Александр Волков устроил небольшую словесную перепалку с подписчиками.

Одного из болельщиков возмутило то, что Волков в честь праздника выложил фотографию с флагом России.

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

«Замечательный день, чтобы прогуляться с флагом России по набережной! Всех с Днем России, друзья!» — прокомментировал свою фотографию Волков.

«По уму вы должны праздновать день Америки, ведь кормит вас она, а не Россия. А то об этом как-то всегда скромно умалчиваете», — возмутился болельщик в комментариях.

«Кормит меня мой труд. Не больше и не меньше», — ответил тяжеловес.

Следующий поединок Волкова под эгидой UFC пройдет в ночь на 27 июня в США. Соперник — непобежденный француз Сирил Ган.

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