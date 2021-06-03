Президент «Легион-Динамо» о предложении Хабибу: «Если ему суждено дебютировать в футболе, то в Дагестане»

Президент клуба второго дивизиона «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал «СЭ» возможность подписания контракта с экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В четверг 32-летний Нурмагомедов выложил в Instagram видео, на котором он играет в футбол, а также обратился к «Легион-Динамо», написав, что ему нужна мотивация. По данным портала «Евроставка», клуб уже подготовил для Хабиба контракт.

— Наша история с Хабибом началась еще 5 лет назад, в 2016 году. Когда клуб только создавался, он пришел к нам в гости, пообщался с ребятами, мотивировал их, — сказал Лахиялов «СЭ». — С тех пор он наслышан о нашем клубе — о том, что мы народная команда. И после его поста в Instagram о том, что ему нужна мотивация, мы выступили с предложением подписать с ним контракт. Мы ставим перед собой задачу выйти в первый дивизион.

— От Хабиба уже была реакция?

— Нет, к сожалению, пока никак не отреагировал. Но мы надеемся, что отреагирует. Прямых переговоров у нас с ним еще не было. Пока что мы, грубо говоря, попробовали заманить его своим предложением. Ждем от него ответа.

Если и суждено случиться дебюту Хабиба в профессиональном футболе, то это должно произойти в Дагестане, в Махачкале, на родном для него стадионе «Динамо», где он много раз бывал. Думаю, его дебют в футболе вызвал бы большой ажиотаж.

— Как думаете, какую зарплату может запросить Хабиб? В UFC за последние бои ему платили где-то по 10 миллионов долларов.

— Думаю, вряд ли он зарплату запросит. Думаю, самым главным для него будет дебют в профессиональном футболе и мотивация, которую он запросил у нашего клуба. Мы можем предоставить ему и игру в футбол, и мотивацию, и тренировочный процесс. Все как положено в профессиональном клубе. Возможно, через год-через два, или даже сразу при подписании контракта, мы предложим ему войти в состав учредителей клуба.

(Илья Андреев)