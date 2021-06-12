Непобежденный Ярослав Амосов рассказал, чем смог его удивить Дуглас Лима.

«Что удивило? Меня удивило, что моя нога осталась целой», — сказал Амасов с улыбкой на лице на пресс-конференции после боя.

Лима — один из ярких ударников в ММА. Его главное оружие — удары ногами.

27-летний Амосов победил Лиму единогласным решением судей в главном событии Bellator 260, который завершился в ночь на 12 июня в США.