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Амосов — о бое с Лимой: «Меня удивило, что моя нога осталась целой»

16:55
Ярослав Амосов. Фото Instagram
Ярослав Амосов. Фото Instagram
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Непобежденный Ярослав Амосов рассказал, чем смог его удивить Дуглас Лима.

«Что удивило? Меня удивило, что моя нога осталась целой», — сказал Амасов с улыбкой на лице на пресс-конференции после боя.

Лима — один из ярких ударников в ММА. Его главное оружие — удары ногами.

27-летний Амосов победил Лиму единогласным решением судей в главном событии Bellator 260, который завершился в ночь на 12 июня в США.

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