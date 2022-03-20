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Сегодня, 10:29

Головкин подал в суд на Golden Boy Promotions

Давид Хачатрян
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Геннадий Головкин.
Фото AFP

Действующий чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин подал иск против Golden Boy Promotions в Верховный суд штата Калифорния. Казахский боксер требует от промоутерской компании «не менее 3 миллионов долларов», которые он недополучил после его второго боя с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает BoxingScene.

Головкин вместе со своей промоутерской компанией GGG Promotions совместно с Golden Boy Promotions организовал второй бой с Канело, который прошел 15 сентября 2018 года. Тогда Канело победил Головкина решением большинства судей (114 — 114, 115 — 113, 115 — 113).

Геннадий Головкин
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