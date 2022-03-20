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Сегодня, 10:07

Аспинэлл, Павлович, Мокаев получили бонусы за досрочную победу на UFC Fight Night 204

Давид Хачатрян
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Том Аспинэлл.
Фото Instagram

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера, 19 марта, на UFC Fight Night 204.

Бонусы получили 9 бойцов, которые оформили досрочную победу. Ими стали Том Аспинэлл, Арнольд Аллен, Пэдди Пимблетт, Молли МакКэн, Илия Топурия, Макван Амирхани, Сергей Павлович, Пол Крейг и Мухаммад Мокаев.

Турнир UFC Fight Night 204 состоялся 19 марта (в ночь на 20 по московскому времени) в на арене O2 в Лондоне, Англия.

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