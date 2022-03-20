Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российского бойца Александра Волкова в поединке против англичанина Тома Аспиналла в главном бою турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Мне кажется, что у Александра были проблемы с настроем на сам бой. Не знаю, может, что-то еще было, но Александр же не сказал свою версию. Я считаю, что он психологически не был готов. По физическим данным он вчера нормально выглядел. Александр перестал прогрессировать? Я бы так не сказал. Он развивается — набрал мышечной массы и вес. Прогресс заметен. Получить ежесекундно результат невозможно. Где-то есть спады, а где-то — подъемы. Может, Александр сейчас попал как раз в спад», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее, в ночь с 19 на 20 марта российский боец Александр Волков досрочно проиграл англичанину Тому Аспиналлу в главном бою турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне. Поединок завершился уже в первом раунде после успешного болевого приема Аспиналла.

Для англичанина эта победа стала седьмой в карьере при двух поражениях. Волков проиграл 10-й бой из 44.