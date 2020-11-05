Геннадий Орлов поделился мнением об идее дать Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инициативу наградить чемпиона UFC в легком весе, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Ранее с подобным предложением выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

— Хабиб — спортсмен, он выиграл 29 боев — молодец, — сказал в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов. — Таких спортсменов у нас, думаю, человек 100 найдется сразу — у которых по 3 олимпийских золотых медалей и так далее. Я был против того, чтобы футболистам дали заслуженных мастеров спорта. Это государство решает, Дума хочет быть в тренде. Для меня это — обычная победа спортсмена. Если будет следующее соревнование, Хабиб может его проиграть. Что тогда делать?

Не надо вообще обсуждать звания. Вот мы играем в футбол — заслуженные мастера спорта России против незаслуженных мастеров из Германии. Если ты спас человека — ты герой, но если ты выиграл спортивное состязание, тогда ты сделал то, что должен был.