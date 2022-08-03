Гаджи Автомат: «Если бы Родригес вел себя как отморозок, я бы его прям выстегнул»

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» в интервью «СЭ» заявил, что не стоит перед боем с Фернандо Родригесом критиковать бразильца за слова о русских, потому что так он пытался раскрутить бой.

— Ожидал, что, возможно, будет сегодня [во время пресс-конференции] с ним потасовка?

— Нет, не ожидал. Сколько мне сообщений моих фанатов начали скидывать, как они на него наезжают. Я говорю: «Пацаны, тормозите. Человек хотел бой раскрутить. Да, лишнее сказал. Все нормально». Мы так и так пятого числа подеремся. Он такой же человек, который хочет заработать денег, и каждый из нас может что-то не то ляпнуть. Поэтому я на этом акцент не делаю. Если бы он, конечно, пришел бы [на пресс-конференцию] и вел себя как отморозок, то я бы его здесь прям выстегнул. Но он себя нормально ведет. Человек приехал к нам в страну, поэтому надо гостеприимно [себя вести]. Я был уверен, что не будет [потасовки]. Даже если бы он что-то начал, быстренько успокоился бы.

Поединок между Гаджи Автоматом и Фернандо Родригесом состоится 5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ будет в прямом эфире транслировать этот турнир.