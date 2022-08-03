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Сегодня, 14:17

Погодин подерется с «Адосом» 24 сентября на TOP DOG FC 16 в Сочи

Давид Хачатрян
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В главном бою вечера на турнире TOP DOG FC 16 сойдутся чемпион лиги в полусреднем весе Денис Погодин и казахстанский боец Адилжан «Адос» Сандибеков, сообщает пресс-служба лиги.

Погодин идет на серии из трех досрочных побед подряд. Этот поединок будет для него первой защитой титула. Для «Адоса» этот бой станет первым пятираундовым в карьере.

В главном карде турнира также сойдутся не знающий поражений Александр «Север» Северин и Тимур «Доктор» Акаимов, который все свои бои заканчивал досрочно. Поединок состоится в среднем весе.

Также на турнире выступят два не знающих поражений представителя легчайшего веса Хаваж Олигов и Матин «Торнадо» Шаропов. Этот бой будет за звание главного претендента на вакантный титул.

Турнир TOP DOG FC 16 пройдет 24 сентября в RED ARENA в Сочи.

ММА
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