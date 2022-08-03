Гаджи Автомат: «С Дациком у меня будет бой через 2-4 месяца»

Гаджи Автомат подтвердил, что в течение полугода проведет бой с Дациком

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» в интервью «СЭ» подтвердил, что в течение полугода проведет бой с Вячеславом Дациком.

«Мы сейчас с ним в нормальных отношениях, — отметил Наврузов. — Со Славой здороваемся. У нас будет бой через два-три-четыре месяца. Все нормально, я нормально к нему отношусь».

5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится поединок между Наврузовым и Фернандо Родригесом. Бой Джеффа Монсона и Дацика станет главным поединком турнира. Телеканал РЕН ТВ будет в прямом эфире транслировать этот турнир.