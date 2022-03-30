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30 марта, 22:46

Эдуард Вартанян и Луис Пенья проведут бой 21 мая

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян проведет поединок против американского легковеса Луиса Пеньи в рамках турнира ACA 139. Бой пройдет в Москве 21 мая, сообщает пресс-служба промоушена.

Вартанян последний поединок провел против бразильца Раймундо Батисты в сентябре 2021 года в рамках турнира Open FC 10. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил российский боец. На его счету 22 победы и четыре поражения.

Пенья в последний раз выходил в октагон против своего соотечественника Александра Муньоза в апреле прошлого года в рамках турнира UFC Vegas 24. Этот бой завершился в пользу Луиса раздельным решением судей. В его активе девять побед и три поражения.

Источник: https://vk.com/acamma?w=wall-90570646_743389
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