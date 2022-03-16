Дана Уайт заявил, что Макгрегор, возможно, вернется в октагон в начале осени

Президент UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

«Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет правильно, — цитирует Уайта The Sun. — Если его нога заживет правильно, и он получит разрешение начать тренироваться, то, возможно, вернется в октагон в начале осени».

Последний бой Макгрегор провел 10 июля, проиграв американцу Дастином Порье. Последний одержал победу в первом раунде, так как ирландец сломал ногу.