Сульянов предложил Емельяненко и Харитонову подраться на голых кулаках на Hardcore Fighting

Глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил Александру Емельяненко и Сергею Харитонову решить их давний конфликт в его лиге Hardcore Fighting.

«Парни, вы оба профессионалы, и я считаю, что ваше противостояние должно перейти со страниц Instagram в октагон, — сказал Сульянов в видеообращении в Instagram. — Именно в октагон Hardcore. Регламент боя — 20 минут, голые кулаки, победа возможна только нокаутом или отказом от продолжения боя от одного из оппонентов. Уверен, такое противостояние посмотрит вся страна. Жду ваш ответ, парни».

Харитонов проведет боксерский поединок 18 марта на вечере бокса от РЕН ТВ в Белоруссии против американского супертяжеловеса Малика Скотта. Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.