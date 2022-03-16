Боец UFC Холланд обезвредил стрелка в ресторане в Хьюстоне

Боец полусреднего и среднего дивизионов UFC американец Кевин Холланд помог обезвредить человека, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Хьюстона.

Инцидент произошел в ресторане Ra Sushi в Хайленд-Виллидж поздно вечером 14 марта. Мужчина вытащил пистолет в ресторане и произвел один выстрел в воздух в зоне бара. В то время в здании заведения находилось примерно 40-50 человек.

По словам сержанта полиции, в ресторане сработала тревожная сигнализация, и в полицию периодически поступали звонки о продолжающейся стрельбе.

«Мы ели и вдруг прогремел выстрел. Время будто остановилось, а затем все побежали и залезли под стол», — рассказал об инциденте Патрик Робинсон, один из посетителей, который остановил стрелка.

«Мы поймали его, задержали, отобрали у него пистолет и сумку, которая у него была», — сказал Робинсон ABC 13.

Остановить стрелка Патрику Робинсону помог Кевин Холланд. Третий гость ресторана также помог удержать подозреваемого. Они трое бросились на стрелка, обезоружили его и держали до прибытия полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Подозреваемый, 24-летний мужчина, был взят под стражу на месте происшествия и обвинен в хранении украденного пистолета и стрельбе из огнестрельного оружия. Также он разыскивается за неявку в суд по предыдущему обвинению в хулиганстве.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 272 в ночь на 6 марта, Холланд техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Алекса Оливейры. Всего на счету 29-летнего Холланда 22 победы и 12 поражений.