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Дана Уайт: «Средний вес сейчас — самый конкурентный дивизион UFC»

23:29
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, какой весовой дивизион промоушена он считает самым интересным на данном этапе.

«За последние пару лет наш средний вес стал невероятно интересным. Вы смотрите на топ-10 и видите, что Кевин Холланд на 10-й строчке. Это о многом говорит. И потом просто поднимайте взгляд — вплоть до фамилии чемпиона Израэля Адесаньи. Думаю, прямо сейчас, средний вес — самый конкурентный наш дивизион», — сказал Уайт в интервью ESPN.

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