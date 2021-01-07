Дана Уайт: «Средний вес сейчас — самый конкурентный дивизион UFC»
23:29
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о том, какой весовой дивизион промоушена он считает самым интересным на данном этапе.
«За последние пару лет наш средний вес стал невероятно интересным. Вы смотрите на топ-10 и видите, что Кевин Холланд на 10-й строчке. Это о многом говорит. И потом просто поднимайте взгляд — вплоть до фамилии чемпиона Израэля Адесаньи. Думаю, прямо сейчас, средний вес — самый конкурентный наш дивизион», — сказал Уайт в интервью ESPN.
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