Дана Уайт не хочет давать Тони Фергюсону бой за титул

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию, что Тони Фергюсон, в случае победы над Майклом Чендлером, получит право биться за титул в легком весе.

«Я бы не сказал, что Тони в шаге от титульного боя, — сказал Уайт в интервью Sky Sports. — Это не так. Знаете, в этом дивизионе есть Майкл Чендлер, Бенил Дариуш, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гейджи. Впереди Фергюсона много парней».

Фергюсон подерется с Чендлером в со-главном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, Аризона (США).