Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:01

Дана Уайт не хочет давать Тони Фергюсону бой за титул

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию, что Тони Фергюсон, в случае победы над Майклом Чендлером, получит право биться за титул в легком весе.

«Я бы не сказал, что Тони в шаге от титульного боя, — сказал Уайт в интервью Sky Sports. — Это не так. Знаете, в этом дивизионе есть Майкл Чендлер, Бенил Дариуш, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гейджи. Впереди Фергюсона много парней».

Фергюсон подерется с Чендлером в со-главном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, Аризона (США).

Дана Уайт
Тони Фергюсон
0
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я шокирую весь мир!» Стерлинг готов к бою с Яном
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости